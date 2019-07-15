Зеленський оновив склад РНБО



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Глава держави увів до персонального складу Бухарєва і Черкаського

Президент Володимир Зеленский вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На сайті президента говориться, що рішення було прийнято 15 липня. До персонального складу РНБО президент ввів Владислава Бухарєва (голову Служби зовнішньої розвідки) та Ігоря Черкаського (голову Державної служби фінансового моніторингу).

Також Зеленський затвердив у персональному складі РНБО Андрія Богдана (керівника Офісу президента), Вадима Пристайка (заступника керівника Офісу президента), Руслана Рябошапку (заступника керівника Офісу президента).

Раніше вже повідомлялося про новий склад РНБО, який затвердив Зеленський. Зокрема, головою РНБО є Зеленський. В новий склад РНБО входять - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов, глава АП Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Руслан Хомчак.

У той день Зеленський виключив зі складу РНБО Ігоря Райніна, Олександра Турчинова, Віктора Муженка і Юрія Стеця.

Крім того, нагадаємо, що Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Згідно з законопроектом президента під люстрацію потрапляє екссекретар РНБО Олександр Турчинов.