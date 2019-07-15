Зеленський пояснив, як їздять його кортежі, і відреагував на ДТП на Запоріжжі



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Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей

«Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій», - розповів Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував аварію за участю його кортежу у Запорізькій області та пояснив, що він «такий самий учасник руху, як і всі».

Про це Зеленський 15 липня написав у Facebook.

«Останнім часом у соцмережах багато «зради» на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що випадок із ДТП у Запорізькій області – «це неприпустимо».

«Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності», - заявив президент.

«Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений», - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента.