Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей



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Внаслідок ДТП сильно постраждали лише легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет

Авто президента України серед учасників ДТП не було

На Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента. Жертв немає, постраждали лише автомобілі.

Instagram-паблік «Це Запоріжжя» повідомляє, що спричинили ДТП кілька автомобілів, які рухалася з Харкова. Йдеться про мікроавтобус та два Volkswagen Touareg. Ці авто намагалися обігнати колону автобусів з дітьми. На щастя, жертв та постраждалих серед дітей та дорослих немає.

Сильно постраждали лише легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет.

Видання «Перший Криворізький» уточнює, що у автомобіль Volkswagen зіткнувся з одним автобусом, а потім по дотичній із іншим автобусом, які прямували в складі колони в дитячий оздоровчий табір «Буревісник». ДТП, додає ЗМІ, сталася з вини водія Volkswagen.

Зазначається, що водії швидко та фахово зреагували на ситуацію, тож ніхто з дітей не постраждав. Їх пересадили у резервний автобус, щоб продовжити поїздку.

Управління державної охорони України підтвердило, що один в одному із автомобілів (мікроавтобус Volkswagen Transporter) «особовий склад УДО повертався з відрядження» до Києва.

Авто президента України серед учасників ДТП не було, запевняють в УДО. За інформацією ЗМІ, Зеленський повертався до Києва літаком.