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    Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей

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    Внаслідок ДТП сильно постраждали лише&nbsp;легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет - Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей
    Внаслідок ДТП сильно постраждали лише легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет

    Авто президента України серед учасників ДТП не було

    На Запорізькій трасі між Василівкою та Мелітополем колона автобусів, що перевозила дітей з Кривого Рогу, потрапила у ДТП з автівкою із охорони президента. Жертв немає, постраждали лише автомобілі.

    Instagram-паблік «Це Запоріжжя» повідомляє, що спричинили ДТП кілька автомобілів, які рухалася з Харкова. Йдеться про мікроавтобус та два Volkswagen Touareg. Ці авто намагалися обігнати колону автобусів з дітьми. На щастя, жертв та постраждалих серед дітей та дорослих немає.

    Сильно постраждали лише легкові автомобілі, а один з автобусів із дітьми вилетів в кювет. 

    Видання «Перший Криворізький» уточнює, що у автомобіль Volkswagen зіткнувся з одним автобусом, а потім по дотичній із іншим автобусом, які прямували в складі колони в дитячий оздоровчий табір «Буревісник». ДТП, додає ЗМІ, сталася з вини водія Volkswagen.

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    Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей
    Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей
    Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей
    Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей
    Охорона Зеленського потрапила у ДТП з автобусом, який перевозив дітей

    Зазначається, що водії швидко та фахово зреагували на ситуацію, тож ніхто з дітей не постраждав. Їх пересадили у резервний автобус, щоб продовжити поїздку.

    Управління державної охорони України підтвердило, що один в одному із автомобілів (мікроавтобус Volkswagen Transporter) «особовий склад УДО повертався з відрядження» до Києва.

    Авто президента України серед учасників ДТП не було, запевняють в УДО. За інформацією ЗМІ, Зеленський повертався до Києва літаком.

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