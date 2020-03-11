Зеленський представляє нового міністра оборони Тарана (трансляція)



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Володимир Зеленський: військові повинні мати потужний мотиваційний пакет

Президент заявив, що той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється

Президента України Володимир Зеленський бере участь у церемонії представлення керівному складу Міноборони і Генштабу Міністра оборони України Андрія Тарана.

Зеленський заявив, що той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється.

Президент зазначив, що наразі робиться все для врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Сьогодні ми робимо все для врегулювання конфлікту на Сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські військові уповноважені завжди давати потужну відповідь на дії агресора. Той хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється», - заявив він.

Як повідомлялось, бойовики 17 разів обстріляли позиції сил ООС 10 березня, троє військових загинули, сім поранено, двоє травмовано.