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    Думки вголос

    Що відомо про нового міністра оборони Андрія Тарана

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Андрій Таран - Що відомо про нового міністра оборони Андрія Тарана
    Андрій Таран

    Після зміни уряду і керівництва Міноборони вже немає ніяких надій - є тільки настороженість

    Мовою оригіналу

    Что думаю о назначении министром обороны Андрея Тарана?

    1. Министра обороны не представили парламенту - с ним не общалась ни одна фракция, ни комитет по обороне Верховной Рады. Причем министр был обязан явиться по обращению фракции «Голос», но не явился, и это прямое нарушение закона о назначении министров. Такой подход не может не вызывать вопросов. Война с РФ требует ясной и четкой стратегии, очевидно, что ее нет. Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки прошлого министра и причин назначения нового. Это плохая политика.

    2. Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе. По какой логике осуществляется это примирение мы не понимаем, все делается на уровне личных отношений и договоренностей.

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    3. Таран провел большую часть своей военной карьеры на разведывательной и дипломатической службе, в этой сфере у него большой опыт и знания. Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал. Он не занимал публичных политических должностей, не давал ни одного интервью, не освещал свои взгляды, и теперь даже общения в парламенте не прошел, а мне казалось, это должно быть обязательным условием назначения. Тарана мало кто знает среди армейских командиров, поэтому сможет ли Таран определить стратегию изменений в армии - большой вопрос. Для этого ему надо строить команду, и предположить о том, каким он будет министром мы сможем только после того, как Таран представит своих заместителей.

    4. Стратегия Владимира Зеленского назначать и менять правительство без всякого обоснования и без постановки задач, без разбора проблем - само по себе ошибочный подход. Это подрывает главное - доверие к власти и к кадровым назначениям. После смены правительства и руководства Минобороны нет никаких надежд - есть только настороженность.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Міноборони Андрій Єрмак Андрій Таран
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