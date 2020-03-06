Військовий експерт розповів, з якими викликами стикнеться новий міністр оборони

Військовий експерт розповів, з якими викликами стикнеться новий міністр оборонитрансляція
Андрій Таран - новий Міністр оборони України
Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони
Сьогодні, 6 березня, в пресцентрі ІА «Главком» проходить брифінг на тему: «Виклики і завдання для нового міністра оборони».
Запрошені гості:
Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) з міжнародних питань.
Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони та окреслить завдання і виклики для новопризначеного очільника Міністерства.
Нагадаємо, 4 березня Рада призначила новий уряд. Окремо парламентарії проголосували за призначення Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою (його призначення підтримали 285 нардепів).
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