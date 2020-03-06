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    Військовий експерт розповів, з якими викликами стикнеться новий міністр оборони

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    Андрій Таран - новий Міністр оборони України - Військовий експерт розповів, з якими викликами стикнеться новий міністр оборони
    Андрій Таран - новий Міністр оборони України

    Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони

    Сьогодні, 6 березня, в пресцентрі ІА «Главком» проходить брифінг на тему: «Виклики і завдання для нового міністра оборони».

    Запрошені гості:

    Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) з міжнародних питань.

    Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони та окреслить завдання і виклики для новопризначеного очільника Міністерства.

    Нагадаємо, 4 березня Рада призначила новий уряд. Окремо парламентарії проголосували за призначення Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою (його призначення підтримали 285 нардепів).

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    міністр Міноборони ЦДАКР уряд Андрій Таран
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