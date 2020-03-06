Військовий експерт розповів, з якими викликами стикнеться новий міністр оборони трансляція



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Андрій Таран - новий Міністр оборони України

Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони

Сьогодні, 6 березня, в пресцентрі ІА «Главком» проходить брифінг на тему: «Виклики і завдання для нового міністра оборони».

Запрошені гості:



Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) з міжнародних питань.

Експерт проаналізував діяльність попереднього міністра оборони та окреслить завдання і виклики для новопризначеного очільника Міністерства.

Нагадаємо, 4 березня Рада призначила новий уряд. Окремо парламентарії проголосували за призначення Андрія Тарана міністром оборони за президентською квотою (його призначення підтримали 285 нардепів).

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