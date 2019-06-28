Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запропонував флешмоб



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Президент України Володимир Зеленський Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент запросив доєднатися до флешмобу - розказати на відео про свою улюблену статтю Конституції України

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запросив доєднатись до флешмобу - розказати на відео про свою улюблену статтю Конституції України. Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

«Дорогі Українці! Вітаю вас всіх з Днем Конституції. Нещодавно на Книжковому арсеналі журналісти мене запитали: як гадаєте, яку книгу має прочитати кожен українець? Відповідь була очевидною, це – Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили день Конституції, не тільки тому що це – черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо – знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватись і поважати її. Для цього в усій країні я пропоную флешмоб: запиши коротке відео та розкажи про одну з статей Конституції України», - сказав президент.

Він вирішив почати з себе і процитував статтю 3 Конституції України.

«Наші народні депутати до речі участь можуть не брати, ми і так чудово знаємо їх улюблену статтю – це стаття 80 про недоторканість. Жартую, долучайтесь усі», - додав він.

В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають державне свято - День Конституції - 23-ю річницю з моменту набуття чинності Конституції держави.