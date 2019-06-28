  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запропонував флешмоб

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запропонував флешмоб
    Президент України Володимир Зеленський 
    Фото: facebook.com/zelenskiy95

    Президент запросив доєднатися до флешмобу - розказати на відео про свою улюблену статтю Конституції України

    Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запросив доєднатись до флешмобу - розказати на відео про свою улюблену статтю Конституції України. Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

    «Дорогі Українці! Вітаю вас всіх з Днем Конституції. Нещодавно на Книжковому арсеналі журналісти мене запитали: як гадаєте, яку книгу має прочитати кожен українець? Відповідь була очевидною, це – Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили день Конституції, не тільки тому що це – черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо – знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватись і поважати її. Для цього в усій країні я пропоную флешмоб: запиши коротке відео та розкажи про одну з статей Конституції України», - сказав президент.

    Він вирішив почати з себе і процитував статтю 3 Конституції України.

    «Наші народні депутати до речі участь можуть не брати, ми і так чудово знаємо їх улюблену статтю – це стаття 80 про недоторканість. Жартую, долучайтесь усі», - додав він.

    В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають державне свято - День Конституції - 23-ю річницю з моменту набуття чинності Конституції держави.

    Читайте також
    депутати Конституція українці Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ