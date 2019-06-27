Зеленський про обмін полонених Медведчуком: Чому це питання піднімається тільки під вибори?
Президент натякнув, що Медведчук займається полоненими тільки заради рейтингу на виборах
Президент Володимир Зеленський закинув Віктору Медведчуку, що той згадує про військовополонених в Росії та окупованих територіях лише за кільки тижнів до виборів.
Про це Зеленський заявив на брифінгу 27 червня.
Він заявив, що ні разу не спілкувався з Зеленським, і не розуміє, чому «у нас повинні бути посередники».
«Він знає моє відношення до цього питання… Це дуже важливе питання, чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання про припинення війни з його сторони тільки під вибори?", - сказав він.
Нагадаємо, 27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками «ЛДНР» Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Останні заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох полонених.
Медведчук на брифінгу сказав, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.