Зеленський прийшов на корпоратив «Слуги народу»



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Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі Фото: strana.ua

Квиток на благодійний новорічний корпоратив «Слуги народу» коштував 2,5 тис. гривень

Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу». Про це повідомив у Telegram-каналі «Темний лицар».

«Президент прийшов на корпоратив. З Богданом (керівник Офісу президента Андрій Богдан, - ред.)...», - написав Темний лицар.

Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі.

«Слуг народу» на корпоративі розважатиме Джері Хейл.

Фото: strana.ua

Раніше голова партії «Слуга народу», перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що квиток на благодійний новорічний корпоратив «Слуги народу» коштував 2,5 тис. гривень.

Фото: strana.ua

Поліція ретельно охороняла територію КВЦ «Парковий» перед корпоративом «Слуги народу».