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    Зеленський прийшов на корпоратив «Слуги народу»

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    Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі - Зеленський прийшов на корпоратив «Слуги народу»
    Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі
    Фото: strana.ua

    Квиток на благодійний новорічний корпоратив «Слуги народу» коштував 2,5 тис. гривень

    Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу». Про це повідомив у Telegram-каналі «Темний лицар».

    «Президент прийшов на корпоратив. З Богданом (керівник Офісу президента Андрій Богдан, - ред.)...», - написав Темний лицар.

    Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі.

    «Слуг народу» на корпоративі розважатиме Джері Хейл.

    Фото: strana.ua
    Фото: strana.ua

    Раніше голова партії «Слуга народу», перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що квиток на благодійний новорічний корпоратив «Слуги народу» коштував 2,5 тис. гривень.

    Фото: strana.ua
    Фото: strana.ua

    Поліція ретельно охороняла територію КВЦ «Парковий» перед корпоративом «Слуги народу».

    партії Володимир Зеленський новорічні свята президент поліція партія Слуга народу квиток Андрій Богдан Олександр Корнієнко
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