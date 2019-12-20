Зеленський прийшов на корпоратив «Слуги народу»
Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі
Фото: strana.ua
Квиток на благодійний новорічний корпоратив «Слуги народу» коштував 2,5 тис. гривень
Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу». Про це повідомив у Telegram-каналі «Темний лицар».
«Президент прийшов на корпоратив. З Богданом (керівник Офісу президента Андрій Богдан, - ред.)...», - написав Темний лицар.
Президент прийшов на корпоратив без краватки, у піджаку і гольфі.
«Слуг народу» на корпоративі розважатиме Джері Хейл.
Фото: strana.ua
Раніше голова партії «Слуга народу», перший заступник фракції Олександр Корнієнко заявив, що квиток на благодійний новорічний корпоратив «Слуги народу» коштував 2,5 тис. гривень.
Фото: strana.ua
Поліція ретельно охороняла територію КВЦ «Парковий» перед корпоративом «Слуги народу».