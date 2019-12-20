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    Зеленський обговорив із Дудою транзит газу і «Норманді»

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    <span>Президенти України та Полдьщі обговорили перебіг імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня</span> - Зеленський обговорив із Дудою транзит газу і «Норманді»
    Президенти України та Полдьщі обговорили перебіг імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня
    Ілюстративне фото

    Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою

    Президенти України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив питання забезпечення енергобезпеки в Європі та видачу Польщею дозволів на міжнародні автоперевезення. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Співрозмовники обговорили перебіг імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня», - йдеться у повідомленні

    Глава держави подякував Анджею Дуді за активну позицію Польщі у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Президент Польщі зазначив, що його держава й надалі виступатиме за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України.

    Зазначається, що лідери обох країн приділили окрему увагу питанням забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Зеленський поінформував співрозмовника про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу.

    Під час розмови відзначено позитивні зрушення у питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на поточний рік.

    Співрозмовники торкнулися питань взаємодії в рамках міжнародних і регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також узгодили графік двосторонніх заходів на наступний рік.

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