Зеленський призначив керівника Департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ

Указ президента оприлюднено 9 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня.

«Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», - йдеться в указі №590/2019.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

Також напередодні помер засновник департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки.