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    Зеленський призначив керівника Департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки

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    Президент&nbsp;Володимир Зеленський підписав новий указ - Зеленський призначив керівника Департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки
    Президент Володимир Зеленський підписав новий указ

    Указ президента оприлюднено 9 серпня

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня.

    «Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», - йдеться в указі №590/2019.

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    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

    Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

    Також напередодні помер засновник департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки.

     

     

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