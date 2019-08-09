Зеленський призначив керівника Департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки
Указ президента оприлюднено 9 серпня
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений 9 серпня.
«Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», - йдеться в указі №590/2019.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.
Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.
Також напередодні помер засновник департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки.