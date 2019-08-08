Помер засновник департаменту контррозвідки СБУ у сфері інформаційної безпеки



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Віталій Хлевицький помер на 52-му році життя

Віталій Хлевицький одним з перших передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних умовах, зазначили у СБУ

Засновник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Хлевицький помер на 52-му році життя.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки у Facebook.

«8 серпня на 52-му році пішов з життя легендарний засновник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Хлевицький Віталій Борисович», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у спецслужбі, Хлевицький одним з перших передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних умовах.

Він народився 24 червня 1968 року в Ужгороді. У 1990 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за спеціальністю «радіоінженер». У 1998 році Віталій Борисович здобув другу вищу освіту з кваліфікацією «юрист – правознавець» на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету.

Хлевицький до квітня 2014 року обіймав оперативні та керівні посади в Центральному апараті СБУ.

Як кандидат юридичних наук брав безпосередню участь у підготовці низки законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій у сфері інформаційної безпеки. Є автором та співавтором понад тридцяти наукових праць і статей.

Діяльність Віталія Хлевицького була відзначена високими державними та відомчими нагородами.