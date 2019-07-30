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    Зеленський призначив нового очільника СБУ на Черкащині

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    Зеленський змінив начальника управління СБУ в Черкаській області - Зеленський призначив нового очільника СБУ на Черкащині
    Зеленський змінив начальника управління СБУ в Черкаській області

    Президент звільнив Олега Бойка з посади начальника СБУ Черкащини

    Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. Про це йдеться на сайті президента.

    Указ був опублікований 29 липня. Крім того, того ж дня Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка. 

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    Зеленський призначив нового очільника СБУ на Черкащині
    Зеленський призначив нового очільника СБУ на Черкащині

    Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомляв, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема з реформи Служби безпеки України.

    «Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні», – сказав Данилюк.

    Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.

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    СБУ РНБО Володимир Зеленський Черкащина президент
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