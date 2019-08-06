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    Секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі

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    <span>Олександр Данилюк прокоментував смерть військових на Донбасі</span> - Секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі
    Олександр Данилюк прокоментував смерть військових на Донбасі

    Данилюк нічого не написав про те, якою буде відповідь української сторони

    Обстріл позицій ООС в районі села Павлопіль Донецької області, в результаті якого четверо українських військовослужбовців загинули, є грубим порушенням домовленостей про перемир'я.

    Про це у вівторок, 6 серпня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

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    «Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги», - написав Данилюк.

    Разом з тим, він нічого не написав про те, якою буде відповідь української сторони.

    Данилюк також розповів, що бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводного-опорного пункту, коли незаконні збройні формування відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

    Секретар РНБО висловив співчуття сім'ям загиблих.

    Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

     

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