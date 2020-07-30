Зеленський пропонує встановити шість нових державних свят
Президент дав доручення уряду опрацювати питання щодо встановлення нових свят в Україні
Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.
Відповідний указ № 303/2020 опублікований на сайті Офісу президента.
«Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт», - ідеться в документі.
Така пропозиція подається «з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного».