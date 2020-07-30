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    Зеленський пропонує встановити шість нових державних свят

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    Наразі в Україні існує 11 державних свят - Зеленський пропонує встановити шість нових державних свят
    Наразі в Україні існує 11 державних свят

    Президент дав доручення уряду опрацювати питання щодо встановлення нових свят в Україні

    Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

    Відповідний указ № 303/2020 опублікований на сайті Офісу президента.

    «Кабінету міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт», - ідеться в документі.

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    Така пропозиція подається «з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного».

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.
    Зазначимо, що наразі в Україні існує 11 державних свят: це Новий рік, Різдво Христове, Міжнародний жіночий день, Великдень, День праці, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Трійця, День Конcтитуції України, День незaлежності України, День захисників України, Різдво Христове. 
    свята Володимир Зеленський президент Трійця Песах
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