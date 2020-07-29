Зеленський керувався емоціями. Ветеран спецназу пояснив, у чому небезпека виконання вимог «луцького терориста»



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Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста. Як і вимагав терорист, на відео Зеленський сказав: «Фільм «Земляни» 2005 року дивиться всім».

Скріншот з відео

«Чи знаєте ви, якою може бути наступна вимога до президента?», – Рафаель Люкманов

Виконувати вимоги терористів — небезпечно. Це дія з непередбачуваними наслідками. Таку думку висловлює полковник запасу, ветеран військ спеціального призначення Рафаель Люкманов. У інтерв'ю «Главкому» він прокоментував дії президента.

Причинами, чому Зеленського ніхто не застеріг від виконання вимог терориста, Рафаель Люкманов зазначив дискретність, відсутність спадкоємності кадрового складу радників президента. За словами Люкманова, в президента мають бути досвічені радники, що пройшли всі щаблі служби, а зараз відбувається навпаки, омолодження особового складу.

Щодо виконання вимог Люкманов зазначив наступне: «Чи знаєте ви, якою може бути наступна вимога до президента? ... Завтра, не дай боже, буде теракт і нові вимоги. Стався прецедент, який неможна допускати, президент своїм вчинком відкрив скриньку Пандори».

Також військовий додає, що президент не має права керуватися емоціями: «Є якісь рамки для ухвалення рішень. У нас на війні кожен день гинуть люди, то давайте віддамо усю Україну ворогу – люди перестануть гинути. Така логіка?»

Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.

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