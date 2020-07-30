Тепер офіційно: Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі
На сайті президента з'явився указ про призначення Кравчука
Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі першого президента України Леоніда Кравчука, визначивши його главою делегації, та вивів з ТКГ другого президента Леоніда Кучму. Відповідний указ №302/2020 від 30 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.
«Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Кравчука Леоніда Макаровича - президента України у 1991-1994 роках, визначивши його главою делегації», - ідеться в документі.
Водночас Кучму виведено зі складу делегації в ТКГ та звільнено від виконання обов’язків її глави.
Крім того, на сайті президента опубліковано розпорядження №424/2020-рп, яким Кравчука уповноважено «представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».
У повідомленні йдеться, що «Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим розпорядженням, на громадських засадах».
Раніше сьогодні Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.
Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.
Раніше Зеленський назвав кілька претендентів на місце Кучми у ТКГ, серед них – перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
Нагадаємо, напередодні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори. Як стверджує джерело в Офісі президента, таке рішення Кучма прийняв через похилий вік. «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.
Зазначимо, що Кравчук, який обіймав посаду першого президента незалежної України у 1991-94 рр, у січні виповнилося 86 років.
Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.
Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.
Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.