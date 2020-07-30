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    Тепер офіційно: Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі

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    <span>Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ</span> - Тепер офіційно: Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі
    Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ

    На сайті президента з'явився указ про призначення Кравчука

    Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі першого президента України Леоніда Кравчука, визначивши його главою делегації, та вивів з ТКГ другого президента Леоніда Кучму. Відповідний указ №302/2020 від 30 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.

    «Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Кравчука Леоніда Макаровича - президента України у 1991-1994 роках, визначивши його главою делегації», - ідеться в документі.

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    Водночас Кучму виведено зі складу делегації в ТКГ та звільнено від виконання обов’язків її глави.

    Крім того, на сайті президента опубліковано розпорядження №424/2020-рп, яким Кравчука уповноважено «представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».

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    У повідомленні йдеться, що «Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим розпорядженням, на громадських засадах».

    Раніше сьогодні Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

    Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі

    Раніше Зеленський назвав кілька претендентів на місце Кучми у ТКГ, серед них – перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

    Нагадаємо, напередодні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори. Як стверджує джерело в Офісі президента, таке рішення Кучма прийняв через похилий вік. «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

    Зазначимо, що Кравчук, який обіймав посаду першого президента незалежної України у 1991-94 рр, у січні виповнилося 86 років. 

    Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

    Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

    Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.

     Читайте також: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
    Донбас війна Леонід Кравчук Володимир Зеленський
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