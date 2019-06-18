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    Зеленський провів зустріч із Головою Бундестагу Німеччини

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    <span>Президент України Володимир Зеленський з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле</span> - Зеленський провів зустріч із Головою Бундестагу Німеччини
    Президент України Володимир Зеленський з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле
    Фото: president.gov.ua

    Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників

    Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

    Глава держави поінформував про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

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    «Це ініціативи, про які українці мріють 28 років», – наголосив Президент.

    Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

    Президент також повідомив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.

    «І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає», – наголосив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

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