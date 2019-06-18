Посол України звинуватив німецьких депутатів у зраді через РФ



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Андрій Мельник заявив, що члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Штефан Вайль і Мануела Швезиг зрадили український народ

Ті, хто не підтримують санкції, закликають Путіна продовжувати агресивну політику військового вторгнення в Україні, - Мельник

Посол України в Берліні Андрій Мельник заявив, що члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Штефан Вайль і Мануела Швезиг вчинили «зраду по відношенню до українського народу». Про це він сказав в інтерв'ю газеті Neue Osnabruck Zeitung.

Він згадав Вайля, який минулого тижня заявив, що санкції ЄС проти РФ не досягли своїх цілей і, за його словами, вони заподіюють незручності обом сторонам.

Також дипломат розкритикував позицію Швезиг - прем'єр-міністра федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія. За словами Мельника, вона разом з Вайлем «руйнують довіру до Німеччини як до посередника».

Посол заявив, що ті, хто не підтримують санкції, закликають Путіна продовжувати агресивну політику військового вторгнення в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що введення односторонніх санкцій проти газопроводу «Північного потоку-2» стало б «невірним шляхом».