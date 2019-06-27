Зеленський провів брифінг у Києві



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Шостий президент Володимир Зеленський

Про тему сьогоднішнього брифінгу журналістам заздалегідь не сказали

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, о 16:30 розпочав брифінг на Банковій у Києві. Брифінг тривав трохи більше 6 хвилин.

Як повідомлялось, зранку 27 червня офіційна сторінка президента України та його адміністрації у Facebook змінила назву. Тепер вона називається Офіс Президента України.

Нагадаємо, 20 червня Володимир Зеленський видав указ №417/2019 розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.

25 червня всі посади керівництва Адміністрації президента були переоформлені на посади Офісу президента. Так, наприклад, Андрій Богдан став керівником Офісу президента.

У 2005 році Віктор Ющенко перетворив Адміністрацію президента на Секретаріат президента. Наступний президент Віктор Янукович відразу ж повернув стару назву «Адміністрація президента».



