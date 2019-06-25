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    Зеленський звільнив усе керівництво Адміністрації президента та зробив їх керманичами Офісу

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    <span>Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і голова його офісу Андрій Богдан</span> - Зеленський звільнив усе керівництво Адміністрації президента та зробив їх керманичами Офісу
    Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і голова його офісу Андрій Богдан

    Глава держави видав кілька кадрових указів у зв’язку із заміною АП на Офіс президента

    Шостий президент Володимир Зеленський сьогодні, 25 червня, затвердив положення про Офіс президента України та змінив посади керівному складу Адміністрації Президента.

    Відповідні укази опубліковані у вівторок на сайті глави держави. «Затвердити положення про Офіс президента України, - ідеться в указі №436/2019.

    Згідно з документом, основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом визначених Конституцією України повноважень.

    Також Зеленський підписав укази про звільнення керівництва Адміністрації президента України. Про це йдеться на сайті глави держави.

    • Так, указом №434/2019 Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України.
    • Указом №437/2019 звільнено Сергія Трофімова з посади першого заступника глави Адміністрації президента.
    • Указом №439/2019 звільнено Олексія Гончарука з посади заступника глави Адміністрації Президента.
    • Указом №441/2019 звільнено Юрія Костюка з посади заступника глави АП.
    • Указом №443 /2019 звільнено Вадима Пристайка з посади заступника глави АП.
    • Указом №445/2019 звільнено Руслана Рябошапку з посади заступника глави АП.
    • Указом №447/2019 звільнено Кирила Тимошенка з посади заступника глави АП.
    • Указом №449/2019 звільнено Олексія Дніпрова з посади керівника апарату Адміністрації президента.

    Після цього Зеленський підписав укази, якими призначив керівний склад Офісу президента України.

    «Призначити Богдана Андрія Йосиповича Керівником Офісу президента України», - сказано в указі №435/2019.

    Крім того Зеленський указом №440/2019, призначив О.Гончарука заступником керівника Офісу президента України.

    Указом №438/2019 президент призначив С.Трофімова першим заступником керівника Офісу президента України.

    «Призначити Костюка Юрія Юрійовича заступником керівника Офісу президента України», - сказано в указі №442/2019.

    Глава держави також підписав указ №444/2019 про призначення В.Пристайка заступником керівника Офісу президента України.

    Указом №446/2019 Зеленський також призначив Р.Рябошапку заступником керівника Офісу президента України.

    Президент також підписав указ №448/2019 про призначення К.Тимошенка заступником керівника Офісу президента України.

    «Призначити Дніпрова Олексія Сергійовича керівником апарату Офісу президента України», - сказано в указі №450/2019. 

    20 червня підписав указ про створення Офісу президента України шляхом реорганізації Адміністрації Президента та скорочення чисельності її працівників.

     

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