Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим у Нью-Йорку



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Зеленський вперше зустрівся з Лавровим

Лавров підійшов до Зеленського, щоб познайомитися

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про свою зустріч президент України розповів на брифінгу, який транслював телеканал «Прямий«.

«Пан Лавров підійшов до мене. Сказав, що я хочу познайомитись і хочу вам сказати, що ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна на Донбасі. Привітав з обміном мене. Тобто була дуже коротка ця розмова. Ми в черзі стояли. Він стояв тут… ми були попереду, скажімо так. Я сказав: «Так, будь ласка. Наша сторона – ми робимо все. Це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові – добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей», - заявив Зеленський.

«Я сказав (відповідь –ред.): «Я хочу припинити війну на Донбасі. Я хочу зупинити вбивства наших людей, наших військових, наших громадян», - додав президент.