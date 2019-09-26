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    Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим у Нью-Йорку

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    Зеленський вперше зустрівся з Лавровим - Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим у Нью-Йорку
    Зеленський вперше зустрівся з Лавровим

    Лавров підійшов до Зеленського, щоб познайомитися

    Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Про свою зустріч президент України розповів на брифінгу, який транслював телеканал «Прямий«.

    «Пан Лавров підійшов до мене. Сказав, що я хочу познайомитись і хочу вам сказати, що ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна на Донбасі. Привітав з обміном мене. Тобто була дуже коротка ця розмова. Ми в черзі стояли. Він стояв тут… ми були попереду, скажімо так. Я сказав: «Так, будь ласка. Наша сторона – ми робимо все. Це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові – добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей», - заявив Зеленський.

    «Я сказав (відповідь –ред.): «Я хочу припинити війну на Донбасі. Я хочу зупинити вбивства наших людей, наших військових, наших громадян», - додав президент.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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    Росія ООН війна Сергій Лавров Володимир Зеленський президент
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