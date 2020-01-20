Зеленський розповів, що з Путіним у нього почався діалог



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Зеленський вважає, що Путін розуміє його позицію щодо України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Times of Israel.

«Я не знаю, про що він (Путін — ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна — незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові», — сказав Зеленський на запитання про те, чи вважає Путін як і раніше, як він висловлювався колись, що «Україна — не країна».

Зеленський підкреслив, що з Путіним у нього почався діалог: було кілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч в Нормандському форматі.

«Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких «чутливих» рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про Нормандський формат. Після цього стався другий обмін полонених — найбільший подібний обмін», — зазначив президент України.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю.