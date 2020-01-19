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    Суспільство

    Керівником слідства у справах Майдану може стати «адвокат Януковича»

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    Олександр Бабікова - Керівником слідства у справах Майдану може стати «адвокат Януковича»
    Олександр Бабікова

    В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним

    Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

    Про це повідомляє Голос Америки.

    «Готується призначення заступником голови ДБР Олександра Бабікова, який, за повідомленнями українських ЗМІ, працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича. Офіційно про його призначення ще не оголосили», – йдеться у повідомленні.

    Однак, як зазначається, чутки про те, що саме Бабіков обійме цю посаду, підтвердила голова ДБР Ірина Венедиктова під час зустрічі 14 січня з родичами загиблих на Майдані

    «Адвокат пов’язаний своєю позицією, яку він формував і відстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів» – прокоментувала адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

    В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

    «Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, який розстріляв Небесну сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?» – сказав член організації Володимир Голоднюк.

    Він назвав призначення Бабікова відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані «плювком в обличчя тим, хто втратив своїх рідних». «Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані», – додав Голоднюк.

    Як повідомлялося, 27 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедиктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

    Читайте також: Хто куруватиме справи Майдану? ДБР назвало ім’я керівника спеціального відділу

     

    адвокат Володимир Зеленський розслідування
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