Керівником слідства у справах Майдану може стати «адвокат Януковича»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Бабікова

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним

Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Готується призначення заступником голови ДБР Олександра Бабікова, який, за повідомленнями українських ЗМІ, працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича. Офіційно про його призначення ще не оголосили», – йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначається, чутки про те, що саме Бабіков обійме цю посаду, підтвердила голова ДБР Ірина Венедиктова під час зустрічі 14 січня з родичами загиблих на Майдані

«Адвокат пов’язаний своєю позицією, яку він формував і відстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів» – прокоментувала адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

«Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, який розстріляв Небесну сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?» – сказав член організації Володимир Голоднюк.

Він назвав призначення Бабікова відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані «плювком в обличчя тим, хто втратив своїх рідних». «Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані», – додав Голоднюк.

Як повідомлялося, 27 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедиктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.