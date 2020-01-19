Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю



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Зеленський зазначив, що його сім'я була неортодоксальна

Президент Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав інтерв'ю виданню The Times of Israel, яке було опубліковано 18 січня.

«У мене єврейська кров. І я президент. І нікого це не хвилює, чи не так? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене про це ... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам із будівництва меморіалу в Бабиному Яру», - сказав президент.

Зеленський розповів, що з боку батька, його дід і три брати були на фронті в Червоній Армії на Другій світовій війні, і тільки дід повернувся. Його бабуся жила в Кривому Розі, який був окупований фашистами.

«Вони вбили всіх, хто лишився з євреїв. Вона поїхала в евакуацію в Алмати, Казахстан. Багато людей втікали туди. Вона вчилася там. Вона вчитель. Після Другої світової війни вона повернулася. Ось де я народився», — розповів Зеленський.

Він сказав, що його сім'я була неортодоксальна.

«Звичайна радянська єврейська сім'я. Більшість єврейських сімей у Радянському Союзі не були релігійними. Ви знаєте, що релігії в Радянській державі як такої не було», — зазначив президент.