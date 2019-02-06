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    Зеленський розповів, якою мовою він думає

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    Зеленський розповів, якою мовою він думає
    Фото прес-служби кандидата у президенти Володимира Зеленського

    За словами кандидата він думає і російською, і українською, і навіть англійською мовою

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому»,  що мова, якою він думає, залежить від мовного середовища, в якому він перебуває.

    «Російською – у звичайному житті, вдома. Українською – коли тривалий час спілкуюся нею. Англійською, коли перебуваю за кордоном. Залежить від мовного середовища, в якому я перебуваю», - зазначив Зеленський.

    Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

    Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

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