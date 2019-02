Кандидат Зеленський. Якою мовою думає, до якої церкви ходить, якої звички хоче позбутися

Володимир Зеленський розказав, яким буде його перше рішення в разі перемоги

Володимир Зеленський вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів. Якщо вірити останнім звітам соціологів, саме він має найбільшу підтримку населення. Серед тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, 22% за Зеленського. Цей показник вище підтримки Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, які за різними даними, поки що конкурують за друге-третє місце.

Треба визнати, що на цих виборах Зеленський – дійсно незвичайний кандидат. Одна з його фішок – віртуальність. Діалог з електоратом кандидат веде через відеозвернення в інтернеті, через свої телешоу. Водночас Зеленський намагається будувати образ кандидата з народу, не схожого на інших. Наприклад, Володимир запропонував своїм прихильникам написати його передвиборчу програму. І на диво, велика кількість людей повірили у цей заклик і почали пропонувати свої ідеї «за все хороше і проти всього поганого».

Та справи у Зеленського йдуть добре лише до того моменту, поки він не виходить з віртуального світу. Кілька таких спроб вже було зроблено і у тих, кому довелось зустріти кандидата наживо, вони залишили неоднозначне враження.

Який же він, цей Зеленський? І журналісти, і виборці збирають інформацію про кандидата, який претендує на посаду глави держави, по крупинці. Володимир знайшов час і відповів на запитання анкети «Главкома», запропонованої усім кандидатам у президенти.

Зріст

1,7 м

Вага

Уся моя. І вся під контролем. 67 кг.

Знак Зодіаку

Водолій

Улюблений колір

Різнобарв’я. Залежить від ситуації, настрою, контексту. Зазвичай люблю яскраві кольори, яскравих людей і яскраві ідеї. Спектр широкий. Та якщо вас цікавить конкретний колір, може, зелений? Колір природи. І моє прізвисько у студентські роки (сміється).

Що дає відчуття щастя?

Щирі усмішки моїх дітей. І знання, що всі близькі живі та здорові.

Що найбільше лякає?

Багато речей. Наприклад, нічні телефонні дзвінки від батьків: я завжди боюся, що щось сталося. А взагалі я дуже люблю робити щось на подолання своїх страхів. Людина протягом життя поступово обростає комплексами й живе як у футлярі. Вибратися з нього дуже складно, тому доводиться робити це через силу, через подолання того, що лякає.

Що найбільше дратує?

Заздрість. Байдужість. І зрада.

Ким хотіли стати у дитинстві?

Дипломатом.

Улюблена гра

Будь-яка гра з моїми дітьми.

Хто вас привів у політику?

Люди, громадяни України. І внутрішнє відчуття.

Кого вважаєте основним конкурентом?

Все дуже ситуативно і мінливо у нашому житті. Сьогодні маємо одні обставини, завтра – інші. Але якщо говорити про політичний контекст, то я хочу конкурувати з тими, хто буде, а не з тими, хто був.

Кому ніколи не потиснете руку?

Зраднику.

Хто для вас моральний авторитет?

Батько.

Ті, хто побував на зустрічах з Зеленським, сходяться в одному: Володимир не завжди готовий відповідати на гострі запитання, а спроби віджартуватися виглядають недолуго, і це його самого дратує (фото: gx.net.ua)

Остання прочитана книжка?

«Державець» Макіавеллі. І нещодавно мені подарували «Мистецтво війни» Сунь Цзи.

Якою мовою думаєте?

Російською – у звичайному житті, вдома. Українською – коли тривалий час спілкуюся нею. Англійською, коли перебуваю за кордоном. Залежить від мовного середовища, в якому я перебуваю.

Як часто ходите до церкви?

Під час відпусток у різних країнах ми з родиною відвідуємо храми як зразки різних культур. Мої особисті розмови з Богом не потребують посередників. Усі вірять в одного Бога, але стукають до нього з різних боків, що для мене дивно. Адже якщо Бог один, то чому ми всі не йдемо до нього найкоротшим шляхом? Хоча, можливо, кожен упевнений, що у нього шлях коротший. І правильніший.

У які прикмети вірите?

До чорних котів ставлюся з розумінням (сміється). Не вірю у забобони. Але коли на знімальному майданчику падає сценарій, на нього треба сісти перед тим, як його підняти.

Яких звичок хотіли б позбутися?

Читати коментарі у соцмережах.

Ким би стали, якби не були політиком?

Я став тим, ким хотів. До того, як стати політиком. Я й політиком не хочу бути – у сучасному, традиційному розумінні цього слова. Я хочу на власному прикладі довести – в Україні може бути якісно інша політика. А в ній – принципово інші люди.

Скільки грошей вам потрібно для щастя?

Гроші – не одиниця вимірювання щастя.

Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

Будь-яка помилка – це досвід. Не більше. Але й не менше.

Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

Моя сім’я, студія «Квартал 95». Інші ще попереду.

Що має статися, щоб ви пішли з політики?

Розчарування людей у тому, що я роблю.

Ваше перше рішення на посаді президента?

Подам законопроекти «Про народовладдя», «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент президента України» і «Про відкликання народного депутата України».

У власності є житловий будинок 353,5 кв. м, земельна ділянка 12 соток у селі Іванковичі під Києвом, квартира 131,9 кв. м у Києві, два паркувальних місця у столиці, спільна власність двох київських квартир разом із братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 кв. м.

Дружина Олена має квартиру 129,8 кв. м і паркувальне місце у Лівадії (Крим), квартиру 284 кв. м у Києві, спільна власність разом із Ларисою і Оленою Шефірами на нежитлові приміщення загальною площею 337,8 кв. м, а також з Сергієм Шефіром – 305,9 кв. м – усе в Києві.

Із листопада 2014 року подружжя Зеленських орендує квартиру площею 91,9 кв. м у Великій Британії, вартість якої становить 42,2 млн грн. Крім цього, Зеленський задекларував квартиру 269,7 кв. м і два паркувальних місця у столиці, власником яких є кіпрська Aldorante Limited, її кінцевим бенефіціаром є шоумен. Комік має чотири дорогих швейцарських годинники марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet; у дружини – швейцарські годинники Piaget, Breguet і ювелірний набір - сережки та каблучка з діамантами. Сім’я Зеленських пересувається на Land Rover Range Rover 2016 року, і Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 року.

Комік вказав, що володіє 50 тис. акціями Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські острови), 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр) і 300 акціями Vilhar Holdings Limited (Кіпр). Крім цього, Володимир і Олена задекларували кожен по 100 державних облігацій Мінфіну. Окремо, Олена володіє 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр). Подружжя Зеленських є кінцевими бенефіціарами у чотирьох фірмах: ТОВ «Студія квартал - 95», Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія). На самого Зеленського записані ТОВ «Кіноквартал», Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські острови), Vilhar Holdings Limited (Кіпр). Ще дружина шоумена володіє ТОВ «Зеларі Фіш». Лідер студії «95 квартал» задекларував 26 торгових марок, три корисні моделі і три винаходи.

За 2017 рік Зеленський заробив 4,34 млн грн від зайняття підприємницькою діяльністю, 1,58 млн грн заробітної плати, 608,2 тис. грн процентів, 207,1 тис. страхових виплат, 5 тис. грн роялті і 1 тис. грн гонорарів. Доходи дружини складалися із зарплати – 148,1 тис. грн, страхових виплат - 45,1 тис. грн, гонорарів – 5 тис. грн, соцвиплат – 1 тис. грн. Спільно з дружиною отримали 605 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Володимир Зеленський тримає готівкою $285 тис., 220 тис. грн і 50 тис. євро. На рахунках латвійського AS PrivatBank шоумен зберігає $417 тис., а його дружина - $8,4 тис. Ще комік розмістив 1,18 млн грн, $16,8 тис. і 132 євро в українських банках; його дружина - $196 і 1070 грн.