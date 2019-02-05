Кандидат Зеленський. Якою мовою думає, до якої церкви ходить, якої звички хоче позбутися

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський з дружиною Оленою (фото: shoubiz.guru)

Володимир Зеленський розказав, яким буде його перше рішення в разі перемоги

Володимир Зеленський вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів. Якщо вірити останнім звітам соціологів, саме він має найбільшу підтримку населення. Серед тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, 22% за Зеленського. Цей показник вище підтримки Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, які за різними даними, поки що конкурують за друге-третє місце.

Треба визнати, що на цих виборах Зеленський – дійсно незвичайний кандидат. Одна з його фішок – віртуальність. Діалог з електоратом кандидат веде через відеозвернення в інтернеті, через свої телешоу. Водночас Зеленський намагається будувати образ кандидата з народу, не схожого на інших. Наприклад, Володимир запропонував своїм прихильникам написати його передвиборчу програму. І на диво, велика кількість людей повірили у цей заклик і почали пропонувати свої ідеї «за все хороше і проти всього поганого».

Та справи у Зеленського йдуть добре лише до того моменту, поки він не виходить з віртуального світу. Кілька таких спроб вже було зроблено і у тих, кому довелось зустріти кандидата наживо, вони залишили неоднозначне враження.

Який же він, цей Зеленський? І журналісти, і виборці збирають інформацію про кандидата, який претендує на посаду глави держави, по крупинці. Володимир знайшов час і відповів на запитання анкети «Главкома», запропонованої усім кандидатам у президенти.

Анкета кандидата у президенти України

Зріст

1,7 м

Вага

Уся моя. І вся під контролем. 67 кг.

Знак Зодіаку

Водолій

Улюблений колір

Різнобарв’я. Залежить від ситуації, настрою, контексту. Зазвичай люблю яскраві кольори, яскравих людей і яскраві ідеї. Спектр широкий. Та якщо вас цікавить конкретний колір, може, зелений? Колір природи. І моє прізвисько у студентські роки (сміється).

Що дає відчуття щастя?

Щирі усмішки моїх дітей. І знання, що всі близькі живі та здорові.

Що найбільше лякає?

Багато речей. Наприклад, нічні телефонні дзвінки від батьків: я завжди боюся, що щось сталося. А взагалі я дуже люблю робити щось на подолання своїх страхів. Людина протягом життя поступово обростає комплексами й живе як у футлярі. Вибратися з нього дуже складно, тому доводиться робити це через силу, через подолання того, що лякає.

Що найбільше дратує?

Заздрість. Байдужість. І зрада.

Ким хотіли стати у дитинстві?

Дипломатом.

Улюблена гра

Будь-яка гра з моїми дітьми.

Хто вас привів у політику?

Люди, громадяни України. І внутрішнє відчуття.

Кого вважаєте основним конкурентом?

Все дуже ситуативно і мінливо у нашому житті. Сьогодні маємо одні обставини, завтра – інші. Але якщо говорити про політичний контекст, то я хочу конкурувати з тими, хто буде, а не з тими, хто був.

Кому ніколи не потиснете руку?

Зраднику.

Хто для вас моральний авторитет?

Батько.

Ті, хто побував на зустрічах з Зеленським, сходяться в одному: Володимир не завжди готовий відповідати на гострі запитання, а спроби віджартуватися виглядають недолуго, і це його самого дратує (фото: gx.net.ua)

Остання прочитана книжка?

«Державець» Макіавеллі. І нещодавно мені подарували «Мистецтво війни» Сунь Цзи.

Якою мовою думаєте?

Російською – у звичайному житті, вдома. Українською – коли тривалий час спілкуюся нею. Англійською, коли перебуваю за кордоном. Залежить від мовного середовища, в якому я перебуваю.

Як часто ходите до церкви?

Під час відпусток у різних країнах ми з родиною відвідуємо храми як зразки різних культур. Мої особисті розмови з Богом не потребують посередників. Усі вірять в одного Бога, але стукають до нього з різних боків, що для мене дивно. Адже якщо Бог один, то чому ми всі не йдемо до нього найкоротшим шляхом? Хоча, можливо, кожен упевнений, що у нього шлях коротший. І правильніший.

У які прикмети вірите?

До чорних котів ставлюся з розумінням (сміється). Не вірю у забобони. Але коли на знімальному майданчику падає сценарій, на нього треба сісти перед тим, як його підняти.

Яких звичок хотіли б позбутися?

Читати коментарі у соцмережах.

Ким би стали, якби не були політиком?

Я став тим, ким хотів. До того, як стати політиком. Я й політиком не хочу бути – у сучасному, традиційному розумінні цього слова. Я хочу на власному прикладі довести – в Україні може бути якісно інша політика. А в ній – принципово інші люди.

Скільки грошей вам потрібно для щастя?

Гроші – не одиниця вимірювання щастя.

Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

Будь-яка помилка – це досвід. Не більше. Але й не менше.

Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

Моя сім’я, студія «Квартал 95». Інші ще попереду.

Що має статися, щоб ви пішли з політики?

Розчарування людей у тому, що я роблю.

Ваше перше рішення на посаді президента?

Подам законопроекти «Про народовладдя», «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент президента України» і «Про відкликання народного депутата України».

Кандидат Зеленський провів кілька закритих зустрічей, одна з яких із послами провідних країн (фото прес-служби кандидата у президенти)