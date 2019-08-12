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    Зеленський сьогодні представить нового голову Житомирської ОДА

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    Президент Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський сьогодні представить нового голову Житомирської ОДА
    Президент Володимир Зеленський 

    Президент сьогодні відвідає Житомирщину

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, здійснить робочу поїздку на Житомирщину.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «12 серпня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, під час поїздки глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.

    Президент також представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації.

    Минулого тижня Зеленський підписав указ про призначення начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

    Раніше президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

     

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