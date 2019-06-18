Зеленський сподівається, що Меркель допоможе звільнити українських моряків



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Зеленський та Меркель на брифінгу у Берліні, 18 червня

«Ми обговорили з федеральним канцлером болюче питання наших військових моряків», - заявив Зеленський на брифінгу

Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні у вівторок, 18 червня.

«Ми обговорили з федеральним канцлером болюче питання наших військових моряків та інших українських громадян, які незаконно утримуються у в'язницях. Авторитет та міжнародний вплив Німеччини дає надію на вирішення цього питання якомога швидше», - сказав Зеленський.

Він поінформував, що під час перемовин сторони обмінялися думками про співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

«Я попросив пані Меркель про підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України», - зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле та з канцлером Ангелою Меркель.

Джерело: Укрінформ