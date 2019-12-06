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    Зеленський «у пошуках миру» вперше прийде на прямий ефір до Шустера

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    Зеленський «у пошуках миру» вперше прийде на прямий ефір до Шустера

    Сьогодні Зеленський має взяти участь в ток-шоу «Свобода слова»

    Президент України Володимир Зеленський, який напередодні у телефонній розмові з Президентом Франції Еммануелем Макроном скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн «нормандського формату» (України, Франції, Німеччини та РФ), в п'ятницю ввечері візьме участь у політичному ток-шоу Савіка Шустера «Свобода слова».

    Про це повідомляється на офіційній сторінці програми у Facebook.

    «Президент України Володимир Зеленський вперше в ефірі політичного ток-шоу - один на один з народом України», - сказано в повідомленні.

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    Також в анонсі телепрограми повідомляється, що основною темою обговорення стане майбутня зустріч країн у «нормандському форматі», яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

    Крім Зелеского, в ток-шоу візьмуть участь Леонід Кравчук, Андрій Богдан, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Давид Арахамія, Андрій Парубій та Олексій Резніков (представник України в Тристоронній контактної групи).

    телебачення Савік Шустер Володимир Зеленський
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