Нова українська влада намагається обнулити Революцію Гідності, - Gazeta Wyborcza



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На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити «революцію назад» - Gazeta Wyborcza

«Медовий місяць у політиці для Зеленського скінчився»

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza.

Одним із свідчень кризи видання називає записи з кабінету директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких зафіксовано, що розслідування ДБР щодо діяльності ексглави держави Петра Порошенка особисто контролюються керівником Офісу президента Андрієм Богданом. ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки – того, кого у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський назвав «стовідсотковою своєю людиною».

«Ситуація виглядає уже небезпечною. Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння Європи», - зазначив колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.

Видання вважає, що становище ускладнюється тим, що ДБР насправді керує колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського. «Портнов заявляє публічно, що хоче помститися особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує «гостинність», яку надавав йому Кремль протягом п'яти років. Він знає, що Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні і, якщо офіційно експрезидента хоче посадити «за корупцію», то по факту - за захист України від російської агресії», - йдеться у матеріалі.

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza

Автори матеріалу про Україну стверджують, що Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві. Суть цього сценарію – Порошенко та його «партія війни», які прийшли до влади в результаті «збройного перевороту» під час революції на Майдані, відповідальні за спалах війни у 2014 році», - стверджує видання.

Gazeta Wyborcza пише, що первинна мета Зеленського та його команди полягає в тому, щоб повернути владу до «моделі Януковича»: «На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити (дослівно) «революцію назад». Насправді йдеться про нехтування змінами, які відбулися в Україні після Майдану».

Видання констатує, що репресії торкнулися начальника управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергія Марченка, якого ДБР звинуватило в купівлі неякісних бронежилетів. «Влада хоче показати громадськості, що за часів Порошенка «розкрадали армію», генерали - корумповані злочинці, а колишній президент займався «зароблянням грошей на війні», - пише польська провідна газера. Вона наголошує: нова влада хоче, аби у головах мільйонів українців виникло питання «Якщо це справді так, то навіщо стріляти?».

Тезу про те, що Порошенко збагатів на війні, яку роками повторює російська пропаганда, і яка стала лейтмотивом програм телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського), правоохоронці довести не змогли. Видання зазначає, що з цієї причини Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за «зловживання владою», однак поки - безуспішно. Тим часом експрезиденту вже засвідчили свою підтримку і сам Туск, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і віце-прем'єр-міністр Канади Крістіна Фріланд.

«В недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх (мова про Коломойського) заявив про необхідність повернення України до Росії. Мовляв, Захід «нічого не дав Україні», тоді як Україну «підштовхували США» до війни з Росією», - нагадує видання і додає, що олігарх навіть назвав ціну за це повернення - $100 млрд.

Кінцева мета Коломойського - повернути Приват,анк, в якому 70% українців мають свої рахунки. Тим часом для Заходу, особливо МВФ, справа Приватбанку є червоною лінією - будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і означатиме величезні проблеми для української економіки. «Олігарх пішов ва-банк. Люди, яких він наймав на кілька днів, пікетували центральний банк і навіть проривалися всередину. У цій ситуації керівництво НБУ заявило, що метою Коломойського є зрив співпраці з МВФ, від якої Нацбанк не має наміру відмовлятися», - пише видання.

«Сьогодні Зеленський стоїть перед фундаментальним вибором, який визначить його майбутнє та майбутнє України. Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитаризм. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом», - резюмує Gazeta Wyborcza.