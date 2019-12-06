Російський пранкер подзвонив Зеленському з вимогою впустити до Києва
Пранкер опублікував 30-секундний уривок розмови
Олексій Столяров, більш відомий як пранкер Лексус, додзвонився до президента України Володимира Зеленського.
Про це він написав у своєму Facebook.
Пранкер опублікував 30-секундний уривок розмови, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.
«Ну якщо вже «60 хвилин» додзвонилися Зеленському, то ми подумали: а чим ми гірші? Цього дзвінка він чекав з моменту своєї інавгурації, тому теж був тактовний у спілкуванні», - прокоментував Лексус аудіозапис.
На початку бесіди Лексус каже, що на зв'язку Кремль.
Голос, схожий на голос українського президента, запитав про причини дзвінка.
«Ну нарешті ти, рідненький, з російського номера подзвонив ... (нерозбірливо - Ред.) Так а що ви хочете?» - відповів на привітання «Кремля» президент.
Пранкер Лексус сказав, що просить «зняти з нас санкції СБУ».
«Ну у нас, дивись... Я коли... Слава Україні! Як треба відповідати, коли ми говоримо «Слава Україні!»?» - пролунало у відповідь.
На цій фразі запис обривається.