Російський пранкер подзвонив Зеленському з вимогою впустити до Києва



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Пранкер опублікував 30-секундний уривок розмови

Олексій Столяров, більш відомий як пранкер Лексус, додзвонився до президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у своєму Facebook.

Пранкер опублікував 30-секундний уривок розмови, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.

«Ну якщо вже «60 хвилин» додзвонилися Зеленському, то ми подумали: а чим ми гірші? Цього дзвінка він чекав з моменту своєї інавгурації, тому теж був тактовний у спілкуванні», - прокоментував Лексус аудіозапис.

На початку бесіди Лексус каже, що на зв'язку Кремль.

Голос, схожий на голос українського президента, запитав про причини дзвінка.

«Ну нарешті ти, рідненький, з російського номера подзвонив ... (нерозбірливо - Ред.) Так а що ви хочете?» - відповів на привітання «Кремля» президент.

Пранкер Лексус сказав, що просить «зняти з нас санкції СБУ».

«Ну у нас, дивись... Я коли... Слава Україні! Як треба відповідати, коли ми говоримо «Слава Україні!»?» - пролунало у відповідь.

На цій фразі запис обривається.