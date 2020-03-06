Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни



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Володимир Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні, водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу

Президент України встановив Путіну дедлайн щодо війни на Донбасі

У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Зеленський зазначив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

«Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна», - заявив він.

Президент також підкреслив, що його зустріч із Путіним у Парижі в грудні мала «кілька емоційних аспектів».

«Думаю, він мене почув. У мене було це відчуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття», - додав Зеленський.

Раніше Путін заявив, що Росія не має наміру ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав із нею воювати.

Нагадаємо, президент Росії сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн.