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    Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни

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    <span>Володимир Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні, водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу</span> - Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни
    Володимир Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні, водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу

    Президент України встановив Путіну дедлайн щодо війни на Донбасі

    У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

    В інтерв'ю Зеленський зазначив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

    «Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна», - заявив він.

    Президент також підкреслив, що його зустріч із Путіним у Парижі в грудні мала «кілька емоційних аспектів».

    «Думаю, він мене почув. У мене було це відчуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття», - додав Зеленський.

    Раніше Путін заявив, що Росія не має наміру ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав із нею воювати.

    Нагадаємо, президент Росії сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн

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