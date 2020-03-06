Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни
Президент України встановив Путіну дедлайн щодо війни на Донбасі
У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.
В інтерв'ю Зеленський зазначив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.
«Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна», - заявив він.
Президент також підкреслив, що його зустріч із Путіним у Парижі в грудні мала «кілька емоційних аспектів».
«Думаю, він мене почув. У мене було це відчуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття», - додав Зеленський.
Раніше Путін заявив, що Росія не має наміру ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав із нею воювати.
Нагадаємо, президент Росії сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн.