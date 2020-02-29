Пристайко заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» може не відбутися у квітні



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Проведення нової зустрічі лідерів Нормандської четвірки залежить від прогресу у виконанні попередніх домовленостей

Для проведення нормандської зустрічі необхідно виконати всі умови досягнуті раніше

Зустріч в нормандської форматі може відбутися трохи пізніше квітня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на каналі «Україна 24».

За його словами, для проведення зустрічі необхідно виконати всі умови, які були обговорені під час попередньої зустрічі в Парижі.

«Я б не використовував слова «перенесено« і «скасована». Питання було в тому, чи буде зустріч у квітні. Я просто нагадав журналістам, що лідери домовилися зустрітися через чотири місяці. Очевидно, 9 грудня всі вважали, що через 4 місяці це в квітні. Але ми зараз бачимо з реакції РФ, російська сторона починає з'їжджати з теми«. І те, що я говорив, ми не повинен ставити квітень і все. Наше завдання виконати всі 7 пунктів», - заявив Пристайко.

Глава українського МЗС зазначив, що зустріч може бути перенесена на більш пізній період.

«Мене запитали, чи відбудеться зустріч лідерів в квітні. Ми планували, що буде через чотири місяці. Хотів би, щоб відбулася... Але очевидно, що може бути перенесена трохи далі», - заявив Пристайко.

При цьому в наступному місяці може відбутися зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн нормандського формату.

«Тому якщо лідери погодяться зустрічатися в квітні раніше. Тоді зустріч міністрів дійсно відпадає», - сказав Пристайко.

До слова, у Кремлі не вірять, що «норманський саміт» пройде у квітні.

Напередодні у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що проведення нової зустрічі лідерів Нормандської четвірки залежить від прогресу у виконанні попередніх домовленостей.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський і Путін обговорили наступну «нормандську зустріч».

До слова, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.