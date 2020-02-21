Путін сподівається, що Зеленський допоможе йому «поліпшити відносини» з Україною



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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Путін звернув увагу на зміну позиції Зеленського після Парижу

Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Про це він розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Втім, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася.

«На жаль, ось він (Зеленський, - ред.) приїхав з Парижа (з саміту в нормандському форматі, - ред.) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання», - підкреслив Путін.

Однак президент РФ констатував, що Москві і Києву вдалося домовитися про обмін полоненими, а також про угоду щодо транзиту російського газу через Україну.

«Надія вмирає останньою, (така ймовірність) є», - сказав Путін.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський і Путін обговорили наступну «нормандську зустріч». Вони провели телефонну розмову, в ході якої знову порушили тему звільнення полонених українців.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що війна, яка триває на Донбасі, вказує на необхідність внесення змін в Мінські домовленості, які, за його словами, вичерпали себе.

До слова, 20 лютого вісім країн підтримали Україну в ООН та засудили агресію Росії.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Вадим Пристайко виголосив національний виступ України на дебатах Генасамблеї ООН. За словами Пристайка, окуповані райони Донбасу та Крим стали територією страху й терору.

Міністр також нагадав, що під окупацією перебуває близько 44 тисяч квадратних кілометрів, або близько 7% території України. Понад 14 тис. осіб загинули та понад 27 тис. були поранені. Близько двох мільйонів жителів Криму та Донбасу були змушені полишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами чи біженцями.

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