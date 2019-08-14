Зеленський у жовтні планує візит до Японії



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Восени в Японії відбудеться церемонія оголошення імператором країни Нарухіто

Президент Володимир Зеленський може відвідати Японію в жовтні для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто - старшого сина імператора Акіхіто, який відрікся від титулу, з нагоди його сходження на престол.

«Такий візит планується», - повідомив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

В рамках візиту планується зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і обговорення ситуації на сході України.

Нагадаємо, очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу здійснить перший протягом 20 років візит в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Його візит запланований на 18-19 серпня. Нетаньягу буде першим світовим лідером, який зустрінеться з новим президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу готовий стати посередником між Зеленським і Путіним.