До Зеленського на перемовини прилетить прем’єр Ізраїлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / Фото REUTERS

Нетаньягу прибуде до Києва з дводенним візитом наступного тижня

Очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу здійснить перший протягом 20 років візит в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Jewish Press.

«Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибуде до Києва з дводенним візитом наступного тижня. Поїздка, запланована на 18-19 серпня, буде першим візитом Нетаньягу до Києва протягом 20 років», – йдеться у повідомленні.

Нетаньягу буде першим світовим лідером, який зустрінеться з новим президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Минулого місяця ізраїльський журналіст Шимон Бріман запитав у Нетаньягу, чи готовий він виступити посередником у діалозі між Зеленським та президентом РФ Путіним, з яким Нетаньягу має «особливі стосунки».

«По-перше, я не можу сказати, що я досить добре знаю їхні (українсько-російські відносини – ред.) проблеми, у нас є достатньо своїх проблем. По-друге, якщо я займусь цим, я можу створити очікування [з обох сторін], які я не можу втілити. Тож до цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але оскільки ви спитали, я ще раз поміркую щодо цього», – відповів Нетаньягу.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу готовий стати посередником між Зеленським і Путіним.