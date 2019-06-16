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    Зеленський в День батька признався, хто його «головний моральний авторитет»

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    Володимир Зеленський з батьками та друзями - Зеленський в День батька признався, хто його «головний моральний авторитет»
    Володимир Зеленський з батьками та друзями
    Фото: Facebook Володимира Зеленського

    «Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму», - сказав Зеленський, звертаючись до батька

    Президент України Володимир Зеленський привітав усіх батьків і, зокрема, свого з Днем батька, який святкується 16 червня.

    Привітання Зеленського опубліковане на його сторінці у Facebook.

    «Сьогодні День батька. Вітаю всіх батьків і, звісно, свого. Олександре Семеновичу, тату, зі святом!» - зазначив Зеленський.

    Він зауважив, що батько завжди був і залишається його «головним моральним авторитетом».

    «Будь ласка, будь здоровим, бадьорим, сповненим сил. Бережи себе і маму. Я вас люблю», - сказав Зеленський, звертаючись до батька.

    Також глава держави поділився фотознімками своєї родини.

    Нагадаємо, в Україні сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька.

    18 травня 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня батька. Згідно з указом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня.

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