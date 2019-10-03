Зеленський в жовтні дасть першу пресконференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Точну дату зустрічі з журналістами президент назвати не зміг

Президент Володимир Зеленський планує дати пресконференцію в жовтні після того, як інтерв'ю до 100 днів його президентства зняв «Квартал 95».

Про це Зеленський сказав заявив журналістам, відповідаючи на питання про те, чи не планує він дати обіцяну раніше пресконференцію.

«Хочу. Мені сказали, що в жовтні буде», - відповів Зеленський. Точну дату він назвати не зміг.

При призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель також пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть пресконференцію.

Замість цього він записав програму для каналу «1+1», інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єрміністра в серіалі «Слуга народу».

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що команді президента України Володимира Зеленського не потрібні класичні ЗМІ для комунікації із суспільством.

Згодом журналістка телеканалу «1+1» Неллі Ковальська обурилася ставленням до них команди президента Володимира Зеленського у Туреччині під час перебування у Вселенському патріархаті у Стамбулі.

Днями прессекретарка президента України Юлія Мендель здійснила фізичний напад на журналіста, який хотів поставити запитанні главі української держави Володимиру Зеленському.

Джерело: Українські новини