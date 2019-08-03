Богдан: Нам не потрібні журналісти для спілкування із суспільством



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Керівник Офісу президента Андрій Богдан Фото: facebook.com

Керівник Офісу президента: Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників

Команді президента України Володимира Зеленського не потрібні класичні ЗМІ для комунікації із суспільством. Це випливає з відповіді глави Офісу президента Андрія Богдана на запитання «Радіо Свобода».

Відеозапис короткої бесіди «Радіо Свобода» розмістило у Facebook.

Богдан підтвердив кореспонденту, що написав заяву про відставку на ім'я президента.

«Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе сприймати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів», – сказав глава Офісу президента.

Перед цим він дозволив собі обійняти журналістку і сказав, що подумав, що їй так «буде зручніше».

Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. Наразі це не є підтвердженою інформацією.

За даними Liga.net, відставка Богдана була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Нагадаємо, вчора ввечері ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. Наразі це не є підтвердженою інформацією.

За даними Liga.net, відставка Богдана була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.