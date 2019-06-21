Місце голосування перед виборами у Раду змінили понад 13 тис. осіб



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Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донеччини – 3957 осіб, на другому місці Луганщина – 2188 осіб, з окупованого Криму місце голосування змінили 243 особи

Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 13 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Так, станом на 21 червня тимчасово змінили місце голосування вже 13 091 осіб.

Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донеччини – 3957 осіб, на другому місці Луганщина – 2188 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 243 особи.

Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (2535 осіб) та Київську область (1292 особи).

Місцем голосування часто обирають Харківську (1247 осіб), Одеську (795 осіб), Дніпропетровську (676 осіб) та Львівську (500 осіб) області.

Окрім того, 1102 особи змінили місце голосування у межах Донецької області та 593 особи – у межах Луганської.

Як повідомлялось, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.

Для тимчасової зміни місця голосування виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, до органу ведення Державного реєстру виборців. Адреси відділень адміністрування реєстру вказані на сайті Держреєстру.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.