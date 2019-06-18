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    Політика

    Розенко обурений можливим призначенням «людини Авакова» керівником Луганщини

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    <p>Розенко вимагає проводити повну антикорупційну перевірку усіх кандидатів в глави облдержадміністрацій</p> - Розенко обурений можливим призначенням «людини Авакова» керівником Луганщини

    Розенко вимагає проводити повну антикорупційну перевірку усіх кандидатів в глави облдержадміністрацій

    «Ніколи не проголосую за якісь мутні «шахматки», «договорняки» чи «міжсобойчики» призначень на посади глав облдержадміністрацій», - заявив Розенко

    Віцепрем'єр-міністр Павло Розенко прокоментував наміри ексрегіоналів «прорватися на посади глав обласних державних адміністрацій» та поширення інформації щодо розгляду на завтрашньому засіданні уряду кандидатури ректора Луганського університету внутрішніх справ Віталія  Комарницького на посаду голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

    Про це він написав 18 червня у соцмережі Facebook.

    «Ніколи не проголосую за якісь мутні «шахматки», «договорняки» чи «міжсобойчики» призначень на посади глав ОДА. Наполягаю на проведенні публічних конкурсів на здобуття відповідних посад із залученням провідних HR-агенств», - підкреслив Розенко.

    Він вимагає проводити повну антикорупційну перевірку усіх кандидатів в глави облдержадміністрацій, попереднє оприлюднення прізвищ кандидатів на зазначені посади з метою суспільного обговорення їх, зокрема, і через використання соціальних мереж.

    «Реванш не пройде», - зауважив чиновник.

    Як відомо, ЗМІ називають Комарницького «людиною Авакова».

    Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що команда президента Зеленського «вирішила віддати Луганщину молодим і не дуже регіоналам».

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