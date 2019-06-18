Зеленський ставить губернатором Луганщини Комарницького, оскільки не знайшов там нових людей, - політолог
Кирило Сазонов прокоментував інформацію про призначення голови Луганської ОДА
Команда президента Зеленського вирішила віддати Луганщину молодим і не дуже регіоналам. Таке думку на своїй сторінці в мережі Facebook висловив політолог Кирило Сазонов, коментуючи інформацію, озвучену Володимиром Ландіком (перший заступник голови Луганського обласного відділення Партії регіонівм – ред.), про призначення головою Луганської військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького.
«Ні, я не буду зараз робити висновків лише після призначень. Але в ЗМІ вже називають прізвища, а досвідчені регіонали не врубаються в ситуацію. Нові особи, ага. Ну, гаразд, Ткаченко міг зв'язатися з ПР в молодості і від безальтернативності. Ну а Комарницький просто робив кар'єру в Луганській системі МВС у ті роки. Тут складніше прийняти. Тобто, нових не буде людей в Системі? Струк, Кравченко, Голенко, Пристюк - Луганщина знає і пам'ятає. Їх не забудьте прилаштувати», - пише Сазонов.
Як раніше повідомлялося, Луганську область може очолити ректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький, якого ЗМІ називають «людиною Авакова».
Також у «Слузі народу» назвали ймовірного голову Херсонської облдержадміністрації.
Нагадаємо, 15 червня Зеленський призначив двох тимчасових голів ОДА.
5 червня 2019 року Кабмін вніс президенту подання про звільнення 13 голів ОДА. Згідно з поданням, обов'язки керівників областей будуть тимчасово виконувати діючі заступники голови ОДА.
10 червня прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів ОДА.
11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка заявив, що президент звільнив 15 керівників обласних державних адміністрацій.