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    Зеленський виступив проти терміну «національні меншини»

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    Глава держави також зауважив, що є різниця між корінними народами і національними спільнотами - Зеленський виступив проти терміну «національні меншини»
    Глава держави також зауважив, що є різниця між корінними народами і національними спільнотами
    Фото: Офіс президента

    За словами президента, варто використовувати термін «спільноти», а не «меншини»

    В Україні активно готують новий закон про національні спільноти. Наразі їх називають національними меншинами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на сторінці у Twitter.

    За словами президента, варто використовувати термін «спільноти», а не «меншини». Адже жодна національність в Україні не має почуватися меншиною – менш важливою, менш захищеною чи менш щасливою.

    «Наразі відбувається активна робота над законом про національні спільноти України. Не меншини, а спільноти. Ніхто не може бути в меншості, бо всі ми є громадяни України – рівні, гідні, рідні»,– написав Зеленський.

    Також, як зауважив глава держави, є різниця між корінними народами і національними спільнотами. Наприклад, кримські татари є корінним народом. Адже в них за межами України немає території, де захищають їхні традиції.

    Водночас за словами Зеленського, греки, євреї, росіяни та румуни входять у нацменшини України. Попри це, їхні традиції бережуть відповідні держави.

    Оскільки Україна повинна захищати не лише корінні народи, а національні спільноти, тому потрібен відповідний закон.

    Теги: кримські татари закон Володимир Зеленський Україна президент традиції
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    Зеленський виступив проти терміну «національні меншини»