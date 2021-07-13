Зеленський виступив проти терміну «національні меншини»

Глава держави також зауважив, що є різниця між корінними народами і національними спільнотами

За словами президента, варто використовувати термін «спільноти», а не «меншини»

В Україні активно готують новий закон про національні спільноти. Наразі їх називають національними меншинами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на сторінці у Twitter.

За словами президента, варто використовувати термін «спільноти», а не «меншини». Адже жодна національність в Україні не має почуватися меншиною – менш важливою, менш захищеною чи менш щасливою.

«Наразі відбувається активна робота над законом про національні спільноти України. Не меншини, а спільноти. Ніхто не може бути в меншості, бо всі ми є громадяни України – рівні, гідні, рідні»,– написав Зеленський.

Також, як зауважив глава держави, є різниця між корінними народами і національними спільнотами. Наприклад, кримські татари є корінним народом. Адже в них за межами України немає території, де захищають їхні традиції.

Водночас за словами Зеленського, греки, євреї, росіяни та румуни входять у нацменшини України. Попри це, їхні традиції бережуть відповідні держави.

Оскільки Україна повинна захищати не лише корінні народи, а національні спільноти, тому потрібен відповідний закон.