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    Зеленський: Україні треба гарантії на 10-15 років у разі запуску «Північного потоку-2»

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    Володимир Зеленський: для нас енергетична безпека &ndash; це не просто слова - Зеленський: Україні треба гарантії на 10-15 років у разі запуску «Північного потоку-2»
    Володимир Зеленський: для нас енергетична безпека – це не просто слова
    Фото: president.gov.ua

    Україна отримує за транзит російського газу $2 млрд на рік, наголосив президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання на 10-15 років у разі добудови та введення в експлуатацію проекту російського газопроводу «Північний потік-2». Про це він сказав під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

    «Є принципові речі, які ми повинні розуміти, для нас енергетична безпека – це не просто слова», – заявив президент.

    Зеленський зазначив, що Україна отримує за транзит російського газу $2 млрд на рік.

    «Якщо ми говоримо про «зелений» курс України – куди ми йдемо. Це про що? Зменшення видобутку і користування газом, і також це зменшення теплової генерації. Де ми беремо на це всі гроші? 2 млрд (за транзит російського газу, – ред) – частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України, якщо ми йдемо до «зеленого курсу», – заявив він.

    «Скільки років нам треба, щоб отримати реальний результат з відновлюваної енергетики? Не знаю, думаю, 10-15 років. Тому наші люди повинні бути на 10 років забезпечені газом. Нашого українського газу недостатньо, треба збільшувати видобуток, але ми говоримо про сьогодення. 10-15 років ми повинні бути впевнені в тому, що у нас буде нормальне газопостачання. Нам потрібні ці гарантії», – підкреслив глава Української держави.

    Зазначимо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз.

    До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.

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    Джерело: УНІАН

    Теги: енергетика газ політика транзит Володимир Зеленський Україна президент Північний потік-2
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    Зеленський: Україні треба гарантії на 10-15 років у разі запуску «Північного потоку-2»