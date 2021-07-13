Зеленський: Україні треба гарантії на 10-15 років у разі запуску «Північного потоку-2»

Володимир Зеленський: для нас енергетична безпека – це не просто слова

Україна отримує за транзит російського газу $2 млрд на рік, наголосив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання на 10-15 років у разі добудови та введення в експлуатацію проекту російського газопроводу «Північний потік-2». Про це він сказав під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

«Є принципові речі, які ми повинні розуміти, для нас енергетична безпека – це не просто слова», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна отримує за транзит російського газу $2 млрд на рік.

«Якщо ми говоримо про «зелений» курс України – куди ми йдемо. Це про що? Зменшення видобутку і користування газом, і також це зменшення теплової генерації. Де ми беремо на це всі гроші? 2 млрд (за транзит російського газу, – ред) – частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України, якщо ми йдемо до «зеленого курсу», – заявив він.

«Скільки років нам треба, щоб отримати реальний результат з відновлюваної енергетики? Не знаю, думаю, 10-15 років. Тому наші люди повинні бути на 10 років забезпечені газом. Нашого українського газу недостатньо, треба збільшувати видобуток, але ми говоримо про сьогодення. 10-15 років ми повинні бути впевнені в тому, що у нас буде нормальне газопостачання. Нам потрібні ці гарантії», – підкреслив глава Української держави.

Зазначимо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.

Джерело: УНІАН