Де в Україні купатися безпечно. Опубліковано список найбрудніших пляжів

Проби води станом на 9 липня показали, що відхилення є за вмістом ЛКП (лактопозитивні палички) та за хімічним складом

На забруднених пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання

Через часті дощі, високі температури, грози та шквали водойми України не завжди відповідають санітарним нормам. Які пляжі в Україні найбрудніші та де купатися категорично заборонено, розповіли на сторінці Центру Громадського здоров'я в Facebook.

Проби води станом на 9 липня показали, що відхилення є за даними ЛКП (лактопозитивні палички) і по хімічному складу.

Донецька область:

Міський пляж в Маріуполі в районі водної станції «Куточок» – відхилення по індексу ЛКП

Пляжі «Кокос», «Арбор» в місті Лиман - відхилення по індексу ЛКП

Запорізька область:

Пляж в Бердянську – відхилення по індексу ЛКП

Пляж «Правий берег» в Запоріжжі, пляж в Енергодарі – відхилення по індексу ЛКП

В Енергодарі – також відхилення за хімічними показниками

Миколаївська область:

Пляж в Южноукраїнську – відхилення по індексу ЛКП

Пляж в місті Миколаїв – відхилення по індексу ЛКП

Херсонська область:

Пляж Молодіжний в Херсоні – відхилення по індексу ЛКП

Київ:

Пляжі «Веселка», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Слобідка», «Центральний», «Троєщина», «Тельбін», «Райдуга», «Вербне», «Пуща-Водиця», «Галерний» – відхилення по індексу ЛКП

Пляжі «Вербне» і «Пуща-Водиця» – відхилення за хімічними показниками.

На цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Повторні проби взяті та відправлені для дослідження.

Як раніше писав «Главком», на трьох морських пляжах Одещини не рекомендують купатися через незадовільний стан води.