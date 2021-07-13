Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю скандальний проєкт у Бабиному Яру

До Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Україні ставляться здебільшого негативно

Президенти обговорили вшанування 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку заповідника «Бабин Яр»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду та побажав успіхів у виконанні державних обов’язків. Президент України позитивно оцінив динаміку українсько-ізраїльських відносин та висловив упевненість щодо їхнього подальшого розвитку.

«Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами. Переконаний, що співробітництво з новим президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю», – зазначив президент України.

У цьому контексті співрозмовники обговорили плани щодо взаємного й одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.

Окремо президенти обговорили вшанування 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Герцог наголосив на важливості реалізації цього проєкту для прийдешніх поколінь. «Пам’ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість», – зазначив він.

Також Зеленський запросив Іцхака Герцога відвідати Україну з візитом.

«Очікую на нашу особисту зустріч у Києві найближчим часом. Упевнений, що спільними зусиллями ми маємо поглибити партнерські відносини між Україною та Ізраїлем», – зауважив президент України.

Нагадаємо, до Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Україні ставляться здебільшого негативно. Ще у квітні 2020 року діячі культури просили звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.

Вони критикували концепцію та методи меморіалізації трагедії Бабиного Яру, запропоновані російським режисером, а також через причетність до проєкту російських бізнесменів ­­­­– Михаїла Фрідмана та Германа Хана.

Українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року відкрили за російським проєктом поминальну синагогу в Бабиному Яру.

Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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