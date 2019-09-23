Зеленський влаштує колапс: Рада громадського контролю НАБУ б’є на сполох через звернення президента



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Через хибну інформацію про повноваження Бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу, - підкреслюється у заяві

З приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Нацполіції, Державного бюро розслідувань та СБУ, зауважили в Раді громадського контролю НАБУ

Рада громадського контролю НАБУ у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського до українців повідомляти про корупцію у НАБУ заявила, що Національне антикорупційне бюро України «не розслідує усі корупційні злочини».

«Президент Володимир Зеленський опублікував відеозаклик дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції. РГК наголошує: НАБУ не розслідує усі корупційні злочини. Детективи Бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Через хибну інформацію про повноваження Бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу», - підкреслюється у заяві.

Зауважується, що такі дії очільника держави «можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро та викликати шквал негативу населення». «Більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні», - заявили у Раді громадського контролю НАБУ.

«Закликаємо президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ та вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Якщо президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення», - зазначила у своїй заяві Рада громадського контролю НАБУ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав українців повідомляти про випадки корупції на «гарячу лінію» Національного антикорупційного бюро.