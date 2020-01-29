Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут
Церемонія пройшла за участю президента та військових й супроводжувалася Гімном України та пострілами на честь Героїв, загиблих у бою під Крутами 16 (29) січня 1918 році
Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 січня, поклав квіти до Пам’ятного Хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Церемонія пройшла за участю президента та військових й супроводжувалася Гімном України та пострілами на честь Героїв, загиблих у бою під Крутами 16 (29) січня 1918 році.
Як повідомлялось, у Києві, 25 січня, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовиками) були представники іншого такого клубу «Заколотники».
Крім відтворення поєдинку, всі охочі мали змогу долучитися до традиційної смолоскипної ходи, яка проходила від Арсенальної площі до Аскольдової могили. Саме там поховали героїв бою під Крутами, які чотири дні відстоювали наступ радянських військ, і не підпускали їх у Київ.