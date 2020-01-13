У Києві вчетверте відбудеться реконструкція бою за «Арсенал»



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Реконструкція бою між військами УНР та більшовиками Фото: Укрінформ

Поставка бойових подій відбудеться 25 січня

25 січня на Арсенальній площі у Києві відбудеться масштабна реконструкція бою за завод «Арсенал».

Початок заходу о 17:00.

Актори відтворять події, які відбувались наприкінці січня 1918 року.

Постановка бойових дій, які точилися у січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками, проходитиме четвертий рік поспіль.

Після реконструкції відбудеться традиційний пам’ятний смолоскипний марш від Арсенальної площі до Аскольдової могили, присвячений Героям Крут.

Вхід вільний.

Січневе повстання - збройний виступ в Києві 16 (29) січня - 22 грудень (4 лютого) 1918 року, організоване Київським комітетом більшовицької партії проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ. Повстання тривало сім днів і було придушене українськими військами. Центром підготовки до збройного виступу проти Центральної Ради став завод «Арсенал».